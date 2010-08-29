T24 - AKP Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven, Abdullah Öcalan'la arkadaşlık iddialarıyla ilgili “O da devrimci görüşlere sahipti, biz de. Zaman zaman evlerde toplanabilirdik. Yani belki öyle bir araya gelmişliğimiz olmuştur” dedi.



AKP Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven, cezaevinde yattığını saklamadığını belirterek, “Verilmiş bir cezayı çektik. Bu cezayı çektikten sonra memnu haklarımızın dolmasını bekledik. Daha sonra aday olarak halkın önüne çıktık, kazandık ve şu an vekilliğimiz devam ediyor” dedi.



Güven Abdullah Öcalan'la arkadaşlık iddialarıyla ilgili olarak da “O da devrimci görüşlere sahipti, biz de. Zaman zaman evlerde toplanabilirdik. Yani belki öyle bir araya gelmişliğimiz olmuştur” dedi.



Güven, Kars'ta, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, basında kendisiyle ilgili “milletvekilliği tehlikede” şeklinde çıkan iddiaları değerlendirdi.



12 Eylül döneminde, cinayetten yargılanarak hüküm giyen Güven, memnu haklarını 9 Kasım 2001'de aldığını ve Seçim Kuruluna da 6 Haziran 2007 tarihinde aldığı bir adli sicil kaydını verdiğini belirterek, “Ben hiçbir zaman cezaevinde yattığımı saklamadım. Beni tanıyan, bilen, önceden görüştüğümüz arkadaşlar bunu bilir. Gazeteci arkadaşlar da bilir” diye konuştu.



Milletvekili Güven, 12 Eylül döneminin, “parlamentonun ortadan kalktığı, Anayasanın ortadan kalktığı, hukukun çiğnendiği, demokratik sivil kuruluşların ortadan kaldırıldığı ve göstermelik mahkemelerle insanların yargılandığı bir dönem” olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Tamamen keyfi, askeri bir dönemde verilmiş kararlar. Bu kararlar içerisinde biz de cezayı aldık. Ama doğru, haklı bir cezaydı. Yattım çıktım. Verilmiş bir cezayı çektik. Bu cezayı çektikten sonra memnu haklarımızın dolmasını bekledik. Normal bir siyasi partide il başkanlığı olarak görev aldık. Daha sonra aday olarak halkın önüne çıktık, kazandık ve şuan vekilliğimize devam ediyoruz.”



Parlamentonun ve mensubu olduğu siyasi partinin yıpratılmaya çalışıldığını savunan Güven, durumunun devlet sırrı olmadığını, aynı durumda diğer partilerde de birçok milletvekili bulunduğunu hatırlatırken, “Benim yargılandığım olaydaki insan ülkücü de değil. Adalet partiliydi. Ama burada bizi malzeme yapmaya çalışmışlar. Siyaseten linç edilmeye çalışılıyoruz” dedi.



Öcalan ile arkadaşlık iddiası



AKP Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile arkadaş olduğu yönündeki iddialar üzerine, dönem itibariyle aynı dönemde okuduklarını söyledi.



“O da devrimci görüşlere sahipti, biz de. Zaman zaman evlerde toplanabilirdik. Yani belki öyle bir araya gelmişliğimiz olmuştur” diyen Güven, Öcalan ile arkadaşlığının gençlikte, derneklerde olan bir bir arkadaşlık olduğunu, ev arkadaşlığı, örgüt arkadaşlığı gibi bir arkadaşlığının olmadığını belirtti.



Güven, “Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının iyileştirilmesini neden istediniz?” sorusuna da, “Kılıçdaroğlu Öcalan'a af istiyor, bir şey olmuyor. Biz de demişiz ki, 'kötü bir ev yapın', ortalık yıkılıyor” dedi.



Terör örgütü elebaşının 11 yıldır hücrede kaldığını ve kendisinin normal bir mahkum gibi değerlendirilemeyeceğini savunan Güven, “Bu biraz da olumlu düşünsün, dışarıya biraz olumlu mesajlar versin, daha az insan ölsün anlamında. Onu mükafatlandırmak değil de yine toplumun çıkarları doğrultusunda bir ev yapılsın, etrafında çiçekle uğraşsın, kitabını okusun, televizyonunu seyretsin dışarıya daha olumlu mesajlar verirse, biraz daha az olaylar olur anlamında denilmiş bir laf” şeklinde konuştu.



