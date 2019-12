'O aşkın Everest tepesi'

Bir televizyon programına konuk olan Sinan Akçıl, sevgilisi Hadise için "O benim için, temizliğin, masumluğun ve zerafetin Everest tepesidir" dedi.



Hadise'yle özel hayatınızda da birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ekim sonu gibi de tanışma yıldönümünüzü kutlayacaksınız Hadise'ye arkadaşlık teklif ederken, hiç reddedilirim korkusu yaşadın mı?



Bu doğal bir süreç, doğal bir oluşum olduğundan, kimse kimseyle arkadaşım olur musun gibi bir talepte bulunmuyor. Biz bir iş yapmaya baş koyduk ve ilişkimiz böyle gelişti diyebilirim.



‘Evlenmeliyiz’ diye şarkı yapıyorsun ama hala evlenme teklifinde bulunmuyorsun. Hadise’yle evliliğe kendini hazır hissetmiyor musun?



Tabii ki bir süre sonra insan kendini evliliğe hazır hissediyor, böyle şeyleri çok önemsiyor. Fakat her şeyin doğru bir yeri ve doğru bir zamanı var. Bu bir süreçtir mutlaka gerçekleşecektir. Bence her genç kızın olduğu gibi, her genç erkeğin de mutlu bir evlilik hayali de olabilir. Özellikle Hadise için söylüyorum. Hadise benim için; temizliğin, masumluğun ve zarafetin Everest Tepesi’dir. O bakımdan çok doğru bir insan olduğunu düşünüyorum. Belki günün birinde başka bir şarkıyla bir evlilik ilanı yapabilirim.