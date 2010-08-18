T24 - Pide almak için kuyrukta beklerken kafasına fırıncının küreğinin sapı çarpınca bayılan Ramazan, ayıldığında süper güçlere kavuştuğunu anladı.
O artık ‘Süper Ramazan’dı! TRT, Ramazan ayı boyunca 4-11 yaş arası çocuklara Süper Ramazan çizgi filmiyle sesleniyor. Süper Ramazan, tüm diğer süper kapramanlar gibi işe bir
kostüm edinmekle başlar. Ramazan, iri çerçeveli gözlüklerini çıkardığında şehrin en karizmatik süper kahramanı oluverir ve sıkıntıya düşenlerin yardımına koşar. Kılık değiştirdiği için kimse onu tanımaz! İstanbul’un çatılarında, ‘Hoşgeldin Ramazan’ yazılı mahyalar arasında maceradan maceraya koşan Ramazan, 90’ar saniyelik bölümler halinde gösterilecek...