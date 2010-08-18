T24 LogoT24 Logo
Yaşam

O artık ‘Süper Ramazan’dı!

TRT, Ramazan ayı boyunca 4-11 yaş arası çocuklara Süper Ramazan çizgi filmiyle sesleniyor..

18 Ağustos 2010 03:00

T24 - Pide almak için kuyrukta beklerken kafasına fırıncının küreğinin sapı çarpınca bayılan Ramazan, ayıldığında süper güçlere kavuştuğunu anladı.



O artık ‘Süper Ramazan’dı! TRT, Ramazan ayı boyunca 4-11 yaş arası çocuklara Süper Ramazan çizgi filmiyle sesleniyor. Süper Ramazan, tüm diğer süper kapramanlar gibi işe bir kostüm edinmekle başlar. Ramazan, iri çerçeveli gözlüklerini çıkardığında şehrin en karizmatik süper kahramanı oluverir ve sıkıntıya düşenlerin yardımına koşar. Kılık değiştirdiği için kimse onu tanımaz! İstanbul’un çatılarında, ‘Hoşgeldin Ramazan’ yazılı mahyalar arasında maceradan maceraya koşan Ramazan, 90’ar saniyelik bölümler halinde gösterilecek...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24