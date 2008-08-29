O artık hür general...

Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral İlker Başbuğ’a devreden Orgeneral Yaşar Büyükanıt, “Bugün gerek Atatürk milliyetçiliğinin birleştirici ve kucaklayıcılığı niteliklerinden uzaklaşılarak etnik milliyetçiliğe ve bölücülüğe dayandırılan girişimler gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik yapısını, çağdaş kazanımlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan irtica iki ciddi tehdit olarak karşımızdadır” dedi.



Terör konusuna da değinen Büyükanıt, “Yılanın başı Irak’ın kuzeyinde, kuyruğu da ülkemizin içindedir. Yılanın başını ezmeden kuyruğunu koparmamızın çok fazla bir faydası da yoktur” diye konuştu.



Büyükanıt, konuşmasında veda niteliğinde ilginç ifadeler de kullandı. Büyükanıt şöyle dedi:

“Onurla taşıdığım bu üniformamı bugün son kez giyiyorum. Yıllar önce General Douglas Mc Arthur’un 1951 yılında Meclis’te yaptığı bir veda konuşmasını okudum. Emekli oldu. Son sözleri şöyleydi ’Orduda 52 yıldır sürdürdüğüm görevim sona eriyor. Orduya katıldığımda tüm çocukluk hayallerim ve ümitlerim gerçekleşmiş oldu. Uzun hizmet yıllarından sonra hatırımda kalan bir askeri marşın nakaratı şöyleydi;

’Eski Askerler asla ölmezler, sadece gözden kaybolurlar’. ’Şu an bu marştaki gibi ben de askeri kariyerinin sonuna gelmiş biri olarak sadece gözden kayboluyorum. Kalbim hep Silahlı Kuvvetler’in sıcak duygusuyla yaşamaya devam edecek.”

