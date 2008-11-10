O 42 yaşında ama...

Aradan 20 yıl geçti. Podyumlara ilk çıktığında daha 20'li yaşlarında bir genç kızdı. Onu keşfetmekte gecikmeyen dünyaca ünlü modacılar, ona en özel kreasyonlarında yer verdi. Diğerlerinin aksine onda farklı bir cazibe olduğuna inanan birçok dergi de kapaklarında Cindy Crawford yüzünü taşımayı alışkanlık haline getirdi.Çünkü o en seksi 'ben'di. Dudağının hemen üstündeki beniyle modanın en akılda kalıcı ismi oldu bir anda. Hatta öyle ki bir tasarımcı onun için, "Hayatımda bir lekenin kadına bu kadar yakıştığını ilk defa gördüm. Dudağının üzerindeki benle anılan bu kadın, modanın baş tacı" demişti.Ve şimdi 42'sinde 2 çocuk annesi Crawford. Fransız Vogue dergisi gururla sunar. Aralık ayı sayısı için kamera karşısına geçen 'şarap misali model', podyumlardan uzak kalsa da, yeniyetme, en tazecik modelleri aratmayacak kadar 'güzel', hala fazlasıyla dişi.Formunu korumak için cimnastik yapan ve yüksek protein diyeti uygulayan eski top model, tarihin en önemli moda dergilerinin en aranan kızı olarak anılmakla beraber, hala 'o kız' olma görevini yerine getiriyor.Kara gözlüklerini takıyor, en pembesinden rujunu sürüyor ve artık hazır, tıpkı eski günlerdeki gibi!