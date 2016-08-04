NYT'den: Zarrab 'rüya takımı' kurdu; avukatlarına onlarca milyon dolar dağıtacak

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab'ın savunma avukatlarından bir "rüya takımı" oluşturduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre, 16 kişilik avukat ordusu mahkeme sürecinde Zarrab’a onlarca milyon dolara mâl olacak.

New York Times'ın Zarrab davasını yakından takip eden adliye muhabiri Benjamin Weiser imzasıyla yayımlanan haberde, İran asıllı Türkiye vatandaşı Zarrab'ın altı ayrı ünlü hukuk şirketiyle anlaştığı ve dava sürecinde kendisini savunacak avukat sayısının 16 kişiye çıktığı belirtildi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; New York Times, Zarrab’ın "rüya takımında" yer alan avukatların mahkeme süreci için ne kadar bir vekalet ücreti alacağının bilinmediğini belirtti. Ancak gazete, üst düzey ve tanınmış avukatlardan oluşan bu rüya takımının mahkeme sürecinde Sarraf’a onlarca milyon dolara mal olacağını iddia etti.

New York Times, bu tahmini şimdiye kadar bu avukatların beyaz yakalı davalarda aldığı kamuoyuna açıklanmış ücretlere dayandırarak yaptığını ifade etti.

Zarrab'ın, avukatlık mesleğinin yıldızlarını kendisini savunması için tuttuğunu, mahkemede suçlu bulunması ihtimaline karşı, karara itiraz etmek için daha şimdiden temyiz davalarının en başarılı avukatlarını tuttuğu belirtildi.

Gazete, Zarrab'ın, Mart ayında tutuklanmasının ardından ilk olarak ünlü savunma avukatı Benjamin Brafman’ı tuttuğunu hatırlattı.

New York Times, ”Ancak Sarraf Brafman ile yetinmedi. Brafman’ın ardından hepsibirbirinden üstün yeteneklere sahip çok tecrübeli ve tanınmış 15 avukatı daha kendini savunmaları için tutup bir rüya avukat takımı kurdu” ifadelerine yer verdi.

Zarrab'ı savunan avukatlardan bazıları

New York Times, Zarrab’ın şimdiye kadar altı ayrı hukuk şirketi ile anlaştığını belirterek bazı avukatların geçmişlerini anlatan bir listeyi de yayımladı.

Benjamin Brafman: ABD’de ünlülerin avukatı olarak biliniyor. Ceza davalarında yaptığı olağanüstü savunmalarla tanınıyor. IMF eski Başkanı Strauss-Kahn’ı savundu. Çok sayıda ünlü ve beyaz yakalının savunmasını üstlendi.

Joshua Kirshner: Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı. Benjamin Brafman ile birlikte çalışıyor.

Paul D. Clement: ABD Hükümeti adına yüksek mahkeme eski başsavcısı. Temyiz davalarında uzman. Hükümetten ayrılıp avukatlığa başladıktan sonra çok sayıda dava kararını temyizden iptal ettirmesiyle biliniyor.

Viet D. Dinh: Eski ABD Adalet Bakan Yardımcısı. Davanın savcısı Preet Bharara’nın Harvard’da birlikte okuduğu eski ve çok yakın arkadaşı.

William A.Burck: Beyaz Saray Eski Hukuk Danışmanı. Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı. Rüşvet davası devam eden FIFA’nın savunma avukatı.

Christine H. Chung: Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı. Temyiz davalarında uzman.

Edward O’Callaghan: Eski New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı.

Marc A. Agnifilo: Eski New Jersey Federal Savcısı.

Şeyda Yıldırım: Zarrab’ın Türkiye’deki avukatı. Yıldırım, Zarrab’ın New York’ta devam eden dava sürecinde Amerikalı avukatlarla eşgüdüm içerisinde çalışıyor.