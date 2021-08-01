NYT: Orman yangınları Akdeniz'i sarsarken sırada Türkiye var

T24 Dış Haberler

The New York Times gazetesi, Türkiye’de dört gündür süren ve 112 noktada gerçekleşen orman yangınlarını ele aldı. Haberde, Akdeniz’de Libya, Suriye, İtalya ve Yunanistan’da bu yaz boyunca meydana gelen orman yangınları hatırlatılırken bilim insanları, yangınları küresel ısınmayla ilişkilendirdi.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken Orman Genel Müdürlüğü 28 Temmuz -1 Ağustos tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınında 107'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

TIKLAYIN - Orman yangınlarında son durum: Mersin ve Gazipaşa ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındı

The New York Times gazetesinin "Orman yangınları Akdeniz'i sarsarken sırada Türkiye var” başlıklı haberinde, Türkiye’de dört gündür süren orman yangınlarıyla mücadele aktarıldı.

Haberde, Akdeniz bölgesinde Libya, Suriye, Yunanistan ve İtalya’da da orman yangınları mücadelesinin sürdüğü belirtildi. Yangınların, son aylarda gezegeni etkisi altına alan aşırı hava olaylarının devamı niteliğinde olduğu belirtilirken Avrupa ve Çin’deki sel felaketleri; ABD, Kanada ve Sibirya’daki yangınlar hatırlatıldı.

TIKLAYIN - Lübnan'daki yangınlar 3 günde kontrol altına alındı; 20 bin dekarlık alan kül oldu

TIKLAYIN - Yunanistan'da orman yangınları: 5 kişi hastaneye kaldırıldı, 10 ev kül oldu

Bilim insanları, söz konusu aşırı hava olaylarının küresel ısınma bağlantılı iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Haber için görüş veren Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, yangın ekoloğu ve biyolog Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, Akdeniz’de orman yangınlarının her sene yaşandığını ancak boyutlarının bir uyarı olarak algılanması gerektiğini söyledi. Tavşanoğlu “Pek çok yangın söndürülemedi ve kuru rüzgârın etkisiyle yanma çok hızlı gerçekleşti. Bu yaşananlar, iklim değişikliğinin Akdeniz’e gelecekte yapacaklarının ilk göstergeleri” dedi.

Nature dergisinde 2018’de yayımlanan bir araştırma, küresel sıcaklığın üç derece yükselmesi durumunda güney Avrupa’da her yıl yaşanan yangınların iki katına çıkacğaını göstermişti. Araştırmacılar, ısınmanın Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen 1.5 derecenin altında kalması durumunda bile yüzde 40’lık bir alanın yanacağı konusunda uyarmıştı.

Haberde, Türkiye’de çıkan yangınların bazılarının kontrol altına alındığı, bölgelerde yaşayan vatandaşlar ve turistlerin tahliye edildiği belirtildi. Yangınların sebebine ilişkin ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “saldırı” ifadesini kullandığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin kundaklama iddialarını araştırdığına ilişkin sözleri hatırlatıldı.

Haberde, yangınlara müdahale çalışmalarının bölgede yaşayan bazıları tarafından “yavaş ve yetersiz” bulunduğu hatırlatıldı. Bir Manavgat sakininin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bölge ziyareti sırasında “Türkiye Cumhuriyeti’nin yalnızca üç uçağı mı var” diye sorduğu belirtildi.