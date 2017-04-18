NYT: NATO, Erdoğan'ın otokratik eğilimlerini kontrol altına almalı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), anayasa değişiklikleriyle ilgili Pazar günkü referandum hakkında "Türkiye'de demokrasi kaybetti" başlıklı bir başyazı yayımladı.

Yazının girişinde, "Türkiye'deki referandum ile ilgili söylenebilecek en iyi şey, oy verenlerin yüzde 48,7'sinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otokratik yönetimini güçlendirmek adına attığı en aşırı adıma karşı çıkmasıdır. Referandumu yüzde 60 oy oranıyla kazanmayı uman Erdoğan, en büyük şehirleri, Ankara ve İstanbul'u kaybetti. Uluslararası gözlemcilerin seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddiaları, (Erdoğan'ın) meşruiyetini daha da azaltacak" ifadeleri yer alıyor.

NYTimes, tüm bunlara rağmen Erdoğan'ın elde ettiği bu zaferin Türkiye'yi "değişken ve kindar bir adamın" ellerine bıraktığını belirtirken, dünyanın "on yıllarca Avrupa ile İslam dünyası arasında kritik bir köprü vazifesi gören bir ülkenin demokratik yapılara ve değerlere bu kadar az saygı duyan bir kişinin yönetimi altında istikrarlı ve müreffeh bir geleceğe" sahip olup olamayacağını merak ettiğini öne sürüyor.

Yazıda şu ifadelere yer veriliyor:

"Bu referandum, Erdoğan'ın uzun bir zamandır Türkiye'nin parlamenter sistemini güçlü bir başkanlıkla değiştirme çabasının da başarıya ulaştığı anlamına geliyor.

"Her ne kadar Türkiye, NATO'nun hayati bir üyesi olsa da demokratik değerler üzerine inşa edilen bu ittifak içerisinde giderek ayrışan bir üyeye dönüşüyor.

"Erdoğan, Avrupa ve Amerika ile çatışmaya girdi, Batı karşıtı düşmanlıkları ateşledi ve Rusya ile flört etmeye başladı.

"NATO ülkeleri, Erdoğan'ın otokratik eğilimlerini kontrol altına almak için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Türkiye'de demokrasi savunucularına da cesaret vermelidir.

"Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Pazartesi günü Erdoğan'ı telefonla kutladığını açıkladı. Bu, şok edici derecede yanlış bir karşılık oldu.

"Nihayetinde, Türkiye'de demokrasi yeniden canlanacak olursa bu, Erdoğan'ın dayattığı otoriter sistemi kabullenmek istemeyen milyonlarca Türkün sayesinde olacak. Haklarını ve özgürlüklerini geri almanın bir yolunu bulacaklar."