NYT: Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdi

New York Times gazetesi Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiği iddia etti.

New York Times'ın Birleşmiş Milletler (BM) Yaptırım Komitesi'nin henüz yayımlanmayan raporuna dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin, asite dayanıklı kiremitler ve termometreler gibi kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyalleri Suriye'ye gönderdiği öne sürüldü.

Haberde, geçen yıl ocak ayında, kimyasal silah fabrikalarında kullanılan asite dirençli kiremit taşıyan ve Şam'a giden iki geminin uluslararası sularda durdurulduğuna dikkat çekildi.

Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin Suriye'de kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışırken görüldüğü belirtilen haberde, raporun, Suriye ile Kuzey Kore arasındaki bu ticaretin Suriye'nin kimyasal silah bulundurmaya devam etmesine ve Kuzey Kore'ye de nükleer ve füze programları için nakit girmesine katkı sağlayacağına işaret ettiği belirtildi.

Haberde, olası kimyasal silah bileşenlerinin, 2012-2017 yıllarında Kuzey Kore'den Suriye'ye gönderilen, askeri ve sivil amaçlar için kullanılabilecek yasaklı balistik füze ve malzemelerinin bir parçası olduğu savunuldu.

Haberde, raporu hazırlayan uzmanların, ellerindeki kanıtlarla, Kuzey Kore ile Suriye arasında kimyasal silahlar konusunda ''mevcut ve devam eden bir iş birliği'' olup olmadığını söylemenin zor olduğunu belirttikleri aktarıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AAmuhabirin rapora ilişkin sorusuna cevap verirken, raporu henüz görmediğini ancak bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinin yaptırımlarına uyma yükümlülüğü olduğunu söyledi.