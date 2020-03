NYT: Bolton, 'Trump'ın Erdoğan'a sunduğu kişisel imtiyazlardan rahatsızdım' dedi, Halkbank'ı işaret etti

T24 Dış haberler

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın hazırladığı kitabın taslak metninden yeni bir bölüm paylaştı. Taslakta yer alan bölümde bu kez Bolton, Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kişisel imtiyazlarda bulunduğunu bunlardan birinin de ek Halkbank soruşturması açılmasını durdurma girişimleri olduğunu yazdı.

Bolton'ın Mart ayında çıkması planlanan fakat dünden beri New York Times'ın taslak metinden kesitler aktardığı kitabı 'Olayın Olduğu Yer' (The Room Where It Happened)'de bu kez Bolton, Trump'ın 'otokrat liderlere' kişisel imtiyazlarda bulunduğu aktarıldı. Bolton, Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Bakanı Şi Cinping ile temaslarından rahatsızlık duyduğunu yazdı.

Bolton, Trump'ın kişisel ilişkilerine ilişkin rahatsızlığını Adalet Bakanı William Barr'a anlattığını, Barr'ın yanıt olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye ve Çin’deki bazı firmalara karşı açılmış olan soruşturmaları işaret ettiğini aktardı.

"Halkbank soruşturması için Erdoğan'dan rica"

Taslak metinde bahsi geçenlerde biri de Halkbank'a İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından açılan soruşturma oldu. Kitapta, Erdoğan'ın Trump'a Halkbank'a yönelik ek soruşturma açılmaması için otoritesini kullanması yönünde kişisel ricalarda bulunduğu belirtildi.

New York Times, Erdoğan'ın 2018'de gazetecilere Trump, Halkbank meselesini takip edeceğini söyledi" sözlerini hatırlattı.

Bolton'ın kitapta aktardıkları, görevinden ayrıldığı Ekim ayında anlattığı Türkiye-Trump ilişkisi yorumlarıyla benzerlik gösterdi. Daha önce NBC'ye yaptığı açıklamalarda Bolton, Trump'ın kişisel danışmanlarından hiçbirinin Türkiye hakkında ABD Başkanı ile aynı görüşleri paylaşmadığını söylemişti. Bolton ayrıca Trump'ın finansal bağları nedeniyle Türkiye ile yakın ilişki kurduğunu söylemiş, Türkiye'de bulunan mülküne işaret etmişti.

"Trump Şi ile görüştü, yaptırımlar kalktı"

Bolton'un aktardığı kişisel imtiyaz örneklerinden biri de Çinli Telekom devi ZTE ile ilgiliydi. Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerle ile iş yaprak ABD yaptırımlarını ihlal etmekten 2017 yılında suçlu bulunan şirket ağır para cezası ödemeyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak bir yıl sonra danışmanlarının ve bazı Cumhuriyetçi senatörlerin itirazlarını gerekçe gösteren Trump yaptırımları kaldırmıştı.

Taraflardan yalanlama

Haberin yayımlanması üzerine bir açıklama yapan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Kerri Kupec, ‘kişisel lütuflar’ ile ilgili bir konuşma olmadığı veya William Barr’ın ‘dünya liderleriyle uygunsuz görüşmelere’ dair bir söylemde bulunmadığını belirtti. Kupec, "Barr bu görüşlerle hem fikir değil” dedi. John Bolton ve kitabının yayıncısı tarafından yapılan açıklamada ise, taslağın NYT ile paylaşılmadığı belirtildi.

Taslağın bir ay kadar önce Beyaz Saray ile paylaşıldığı, bunu gören kaynakların basına sızdırdığı belirtiliyor.

TIKLAYIN | Trump’ın eski danışmanı azil sürecinde Demokratların elini güçlendirdi, ABD lideri ateş püskürdü