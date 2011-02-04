NYT: ABD, Mübarek'in istifasını görüşüyor

T24 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), ABD yönetiminin, Mısırlı yetkililerle Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in derhal istifa etmesi konusunu görüştüğünü yazdı.





Gazetede Amerikalı yetkililere ve Arap diplomatlara dayandırılarak çıkan haberde, iki taraf arasında görüşülen bir plana göre, Mısır ordusunun da desteğiyle Mübarek'in yetkisini Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın başkanlığını yapacağı geçici bir hükümete devretmesinin öngörüldüğü kaydedildi.





Haberde, Mübarek'in şimdilik görevini bırakmaya yanaşmasa da ABD ve Mısır yönetimlerinin, Ömer Süleyman'ın, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Enan ve Mısır Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Tantavi tarafından desteklenerek, ülkede derhal anayasal bir reform sürecini başlatmasına yönelik bir plan hakkında görüşmelerini sürdürdükleri belirtildi.





New York Times, görüşülen planda, geçici hükümetin, Müslüman Kardeşler de dahil olmak üzere Mısır'da muhalefet gruplarına, ülkede Eylül ayında özgür ve adil seçimlerin yapılabilmesi amacıyla seçim sisteminin görüşülmesi için çalışmalara başlanması yolunda çağrıda bulunmasının öngörüldüğünü de yazdı.





Haberde, ABD yönetimi yetkililerinin, sözkonusu planın, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifa etmeye ikna etme amacıyla Mısırlı üst düzey yetkililerle üzerinde görüşülen birkaç seçenekten biri olduğunu belirttikleri, ancak sonucun Mısır'ın kendi anayasal kurallarına ve Mısır'da sokağa dökülen protestocuların ruh haline de bağlı olduğunu söyledikleri, bu anlamda ihtiyatlı konuştukları bildirildi.





Gazeteye konuşan yetkililerin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman ya da Mısır ordusunun Mübarek'i terk etmeye istekli oldukları konusunda henüz bir belirti bulunmadığını ifade ettikleri, ayrıca ABD yönetiminin Mısırlı yetkililerle yaptıkları özel konuşmalarda Mübarek'in hemen gitmesine yönelik bir tutum gösterseler de Mübarek'in kendisinin Eylül ayındaki seçimlere kadar başta kalmaya hala kararlı olduğunu söyledikleri de kaydedildi.





Mübarek yanlısı Mısırlı yetkililerin ifadelerine de yer veren gazete, üst düzey bir Mısırlı yetkilinin, planın uygulanamayacağını belirterek teknik olarak konuşması gerekirse, Mısır anayasasının Cumhurbaşkanı Yardımcısının ülkenin başına geçmesine imkan tanımadığını, Cumhurbaşkanının yerine ancak Meclis Başkanının geçebileceğini bildirdiğini, siyasi olarak düşüncesinin de ''ABD'nin kendi işine bakması gerektiği'' olduğunu vurguladığını yazdı.





