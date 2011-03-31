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Dünya

NY Times: Obama CIA ajanlarını Libya'ya gönderdi

New York Times gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanlarının hava saldırıları için istihbarat toplamak...

31 Mart 2011 03:00

T24 -  New York Times gazetesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanlarının hava saldırıları için istihbarat toplamak ve muhaliflerle temasa geçmek amacıyla Libya'da olduğunu yazdı.

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Gazete adlarını açıklamayan Amerikalı yetkililere dayanarak yayımladığı haberde, ABD Başkanı Barack Obama'nın hiçbir Amerikan kara askerinin Libya operasyonuna katılmadığı konusunda ısrar etmesine rağmen, CIA ajanlarının küçük gruplar halinde  Batılıların gölge gücünün bir parçası olarak haftalardır Libya'da çalıştıklarını kaydetti.

CIA'in Trablus'taki bürosunda kapatılmadan önce çalışmış olanlar ve sayıları bilinmeyen yeni gelen Amerikalılardan başka İngiliz özel birliklerinin ve İngiliz istihbarat servisi MI6 ajanlarının da Libya'da olduğunu, eski ve yeni İngiliz yetkililere dayandırarak veren Times, İngiliz ajanlarının da Libya tanklarının, toplarının ve füzelerinin yerleriyle ilgili istihbarat topladıklarını ve İngiliz jetlerinin hava saldırılarını yönlendirdiklerini bildirdi.

CIA ajanlarının muhaliflerle temasa geçtiklerini, çünkü liderlerinin kim olduğuna ve Kaddafi muhalifi grupların sadakatlerine ilişkin bilgi edinmeye çalıştıklarını kaydeden Times, Amerikalı yetkililerin Batılı ajanların muhalif güçlerin faaliyetlerine karışmadığını özellikle belirttiklerini yazdı.

CIA sözcüsü haberle ilgili yorum yapmayı reddetti.


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