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Dünya

Nutella'nın babası öldü

Dünyaca ünlü Nutella isimli fındık ezmesinin mucidi Ferrero çikolatalarının sahibi Michele Ferrero hayatını kaybetti

14 Şubat 2015 23:18

İtalya'dan çıkıp bütün dünyaya yayılan "Nutella" isimli çikolata-fındık ezmesinin kâşifi ve Ferrero çikolatalarının sahibi Michele Ferrero, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyada 53 ülkede satışı yapılan ünlü çikolata-fındık karışımı ezmenin kaşifi olarak tanınan Michele Ferrero'nun ölümü, ülkesi İtalya'da geniş yankı uyandırdı.

İtalyan basınında, Ferrero'nun ölümüyle ilgili olarak "Nutella'nın babası öldü" ve "Bay Nutella hayatını kaybetti" başlıkları atıldı.

İtalya'nın önde gelen iş adamları arasında yer alan Michele Ferrero'nun adı, Bloomberg'in yayınladığı ilk 100 milyarder listesinde yer alıyordu. Ferrero'nun 23,4 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu ifade ediliyor.

 

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