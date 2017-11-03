Nutella, Türkiye'ye alternatif fındık üreticileri arıyor

İtalyan Ferrero SpA şirketinin, Nutella üretimi için tedarik ettiği fındığın büyük oranını karşılayan Türkiye'ye alternatif arayışında olduğu belirtildi. Reuters'in haberine göre şirket, Kanada, Şili ve Avustralya'da tüketicinin isteklerini karşılayacak yeni tedarikçiler için temaslarda bulunuyor.

Reuters, İtalyan Ferrero SpA'nın fındık üretimi için Türkiye yerine değerlendirdiği alternatif ülkelerde özel programlar başlatma çabası içinde olduğunu duyurdu.

2.8 milyar dolarlık hacmiyle dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye'ye alternatifler arama yolunda olan şirketin, geçen ay Kanada'nın Ontario eyaletinin Ottawa bölgesinde bir ağaç projesi için yaklaşık 500 bin dolar katkıda bulunduğu ifade edildi.

Ferrero'nun aynı zamanda söz konusu projeyi finanse etmenin dışında 2027'ye kadar 400 çiftçiden 25.000 dönüm alanda fındık yetiştirmesini hedeflediği belirtildi.

"Fındık sayesinde gelirler 10 katına çıkacak"

Sputnik’in aktardığı habere göre, yapılan tahminler Ontario'daki bir çiftçinin fındık üretimi sayesinde mısırdan elde ettiği geliri 10 katına çıkaracağı yönünde.

Şili menşeili üretici firma Agricola La Campana'nın sahibi Jaime Armengolli ise gelişmeler sonrasında 'herkesin fındık dikmek için yeni yerler aradığını' söyledi.

Hükümet istatistiklerine göre, Şili'nin fındık ihracatı 2016 yılında 6.500 tonu aşarak bir önceki yılın ihracat rakamlarının beş katına ulaştı.

"Türkiye önemli bir üretici olarak kalacak"

2014 yılında Türkiye'de yaşanan don olayları, fiyatları düşürmüş, bu durum üreticileri endişelendirmişti. Toprak Mahsülleri Ofisi de buna karşılık sübvansiyon faaliyetinde bulunmuştu.

Ferrero sözcüsü Francesca Fulcheri, şirketin stratejisinin kısa vadeli planlarla çizilemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye'nin önemli bir üretici olarak kalmasını beklediklerini ifade etti.

Ancak küresel genişleme karşısında Türkiye'deki çiftliklerin küçüklüğünün ve fındık yetiştiriciliğin masraflı oluşunun, Türkiye'yi zora sokacağı yönünde sinyaller verdiği belirtildi.