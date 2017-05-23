"Nusret'in orada ne işi var?"

Fenerbahçe’nin kupa seramonisi sırasında Nusret’in de yer almasına tepki gösteren Barış Hersek konuyla ilgili açıklama yaptı. Hersek, "Kendisinin ne işi var orada yani? Koçumuz da gördü zaten zannedersem, oradaki müdahalesiyle olay kapatıldı. Üzücü bir olay." dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre Hersek, “Kupa töreni sırasında takımın arasına girip kupayla fotoğraf çektiren Nusret'e bir tepkiniz oldu. O an hakkında neler söylersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

O tepki asla, kendisinin şahsına karşı ortaya çıkan bir tepki değil. Orada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bireyleri var.

Türkiye'ye gelen Avrupa'nın en büyük kupasının Fenerbahçe bireylerince kutlandığı bir yerde, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki büyük ailemiz harici kimsenin orada bulunmaması gerekiyordu.

Kendisinin restaurantında yemek yemişliğim de vardır, merhabamız da var. O anda öyle bir tepkim oluştu ve ben bu şekilde yansıyacağını da tahmin etmemiştim. Tepkimi, kesinlikle yanlış anlaşılması için göstermedim.

Tek sebebim; Orada Fenerbahçe ailesi üyeleri haricinde kimsenin olmaması gerektiğine inanıyor olmam. Öyle bir şey görünce, zaten herkeste adrenalin patlaması yaşanıyor.

Kendisinin ne işi var orada yani? Ondan sonra koçumuz da gördü zaten zannedersem, koçumuzun da oradaki müdahalesiyle olay kapatıldı. Üzücü bir olay, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız hepimiz.

Fenerbahçe soyunma odasında Nusret'e, 'Security' dediler

Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir başarı yaşanırken, bırakın coşkuyu da bu zafer uğruna alın teri dökenler yaşasınlar. Önemli olan sadece buydu, şahıslarla alakalı bir tepki asla mümkün olamaz.