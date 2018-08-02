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Nusret'in İstinye Park'taki lokantası mühürlendi

14 Temmuz'da da Nusret'in Bebek'teki lokantası mühürlenmişti

02 Ağustos 2018 19:06

14 Temmuz'da Beşiktaş’taki işletmesi mühürlenen Nusret Gökçe’nin bu defa da İstinye Park AVM'deki Nusr-Et isimli işletmesi mühürlendi. Lokantanın sigara içildiği gerekçesiyle mühürlendiği belirtildi.

TIKLAYIN-Nusret'in Bebek'teki lokantası mühürlendi!

Sözcü’de yer alan habere göre, Nusret’in İstinye Park’taki restoranı geçtiğimiz günlerde sigara içildiği gerekçesiyle Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi. 

24 Temmuz 2018 tarihinde Nusr-Et’in Kapalıçarşı’nın tarihi Sandal Bedesteni kapısı üzerine astığı ‘Nusret’ tabelası da tepkiler üzerine kaldırılmıştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Tarihe saygısızlığa son verildi” diyerek tabelaya tepkisini göstermişti.

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