Nusret'in Bebek'teki lokantası mühürlendi!

Bebek sahilinde bulunan ünlü et lokantası Nusret, Beşiktaş Belediyesi zabıtaları tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Ünlü restoranın görevlileri ise mühürlenme olmadığını, tadilata girdiklerini öne sürdü.

Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşık bir yıldır hizmet veren dünyaca ünlü restoran Nusret’in kapısına gelerek mühür vurdu.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada “Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevatpaşa Caddesi, No 69’da içkili restaurant olarak hizmet veren ünlü işletmeci Nusret’in mekânının bu sabah ruhsatı olmadığı tespit edilerek işletme; elektrik, doğalgaz ve su tedbirleri emniyete alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi” dedi.

"Mühür yok, tadilata girdik"

Mühürlemenin ardından Bebek Parkı’nın yakınında bulunan Nusret’in dışının branda ile çevrildiği görüldü. Restoran görevlileri “Yaklaşık bir yıldır burada hizmet veriyoruz. Kışa hazırlık yapmak için tadilata başladık. Mühürlenme söz konusu değildir. Restoran tüm izinler alınarak açılmıştır” dedi.