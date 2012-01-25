Nusret Taşdeler Adli Tıp'a getirildi

T24 - İnternet andıcı davası kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve GATA’da tedavi gören Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



İnternet andıcı soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



Bir süreden beri tedavi gördüğü Ankara GATA'tan hava yoluyla İstanbul'a getirilen Taşdeler, ambulansla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna geldi.



Burada muayene edilecek olan Taşdeler'in mevcut hastalığının tespiti yapılacak.



“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Aralık 2011'de görülen 50 duruşmada, YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Taşdeler'in gerekli tıbbi önlemler alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilip, mevcut rahatsızlığının tespitinin yapılmasına karar vermişti.