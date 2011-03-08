-''NUSRET'' TARİHTEKİ YERİNE GERİ DÖNDÜ ÇANAKKALE (A.A) - 08.03.2011 - Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercüment Tatlıoğlu, ''Aslına uygun olarak inşa edilen Türk Deniz Kuvvetlerinin en anlamlı gemisi TCG Nusret'i tekrar asıl yuvası Çanakkale'de görmek ve Çanakkale Boğazı sularında haklı bir gururla mayın döktüğü tarihten tam 96 yıl sonra dolaşacak olmasını bilmekten büyük bir kıvanç duymaktayız'' dedi. Gölcük Tersane Komutanlığında aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret Gemisi'nin ((N-16), Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına katılımı nedeniyle Nara İskelesi'nde tören düzenlendi. Daha önce Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığında yapılacağı bildirilen, ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle buraya alınan tören, gemi personelinin yerini alması ve gemi komutanı Deniz Yüzbaşı Burak Şimşek'in Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercüment Tatlıoğlu'na katılış raporunu vermesiyle başladı. Daha sonra, Nusret Gemisi hakkında bilgi verildi. Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tatlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, 1912 yılında Almanya Kiel'de inşa edilerek, 1913 yılında Osmanlı Donanması'na katılan Nusret'in, 8 Mart 1915 günü sabaha karşı Karanlık Limana döktüğü 26 mayınla 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin Türk milletine armağan edilmesinde büyük rol oynadığını söyledi. ''Bu zafer milletimiz için bir simge ve Çanakkale Kara Savaşları'nın kazanılmasında da kahraman askerlerimize güç ve inanç kaynağı olmuştur'' diyen Tuğamiral Tatlıoğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun ilk işareti olan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında önemli rol oynayarak abideleşen kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin bugün yeniden efsane olduğu denizlere dönüşüne hep birlikte tanıklık ediyoruz'' şeklinde konuştu. Tuğamiral Tatlıoğlu, aslına uygun olarak inşa edilen Türk Deniz Kuvvetlerinin en anlamlı gemisi olan TCG Nusret'i, tekrar asıl yuvası Çanakkale'de görmenin ve Çanakkale Boğazı sularında haklı bir gururla mayın döktüğü tarihten tam 96 yıl sonra dolaşacak olmasını bilmekten büyük bir kıvanç duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Çanakkale artık sakin... Bugün üzerinde yaşadığımız bu bölgenin yeni orduları, artık savaş alanlarını, dikilen anıtları görmek için akın akın gelen ziyaretçilerdir. Öyle bir kuşak vardır ki karşılığında hiçbir şey beklemeden buraya gençliklerini, umutlarını, hayallerini gömdü. Yarbay Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'Uhdelerine tevdi edilen vazife-i namus-u vatanı tamamen ifa etmek için bir adım olsun geriye gitmediler.' Çanakkale'de destan yazan atalarımızın hatırası olarak bu kutsal emanete gereken ihtimamı göstermek ve gelecek nesillerinde Nusret efsanesini teneffüs etmelerini sağlamak ecdadımıza olan vefa ve minnet borcumuzdur. TCG Nusret'in Çanakkalemize hayırlı olmasını diliyor, efsane olduğun denizlere, yuvana tekrar hoş geldin diyorum.'' Törene, Çanakkale Vali Vekili Hüseyin Kulözü, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Oğuz Teoman, askeri yetkililerle davetliler katıldı.