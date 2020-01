Nusret, Narcos'ta oynamak için 1 milyon dolar ödediği iddiasını yalanladı

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, ünlü et lokantaları zincirinin sahibi Nusret hakkında çıkan, "Narcos dizisinde oynamak için 1 milyon dolar ödedi" iddiaların yanıtını köşesine taşıdı. Narcos diye bir diziden haberi bile olmadığını açıklayan Nusret, “Narcos’u etrafıma sordum, meğer herkes biliyormuş bu diziyi. 'Deli misin mutlaka oyna' dediler. Ben de baktım Narcos ne diye, gerçekten fenomen bir dizi olduğunu öğrendim" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet'te "Nusret çılgınlığı tam gaz sürüyor" başlığıyla (16 Ağustos 2017) yayımlanan yazışı aynen şöyle:

Kim ne derse desin yeme içme sektöründe Türkiye’nin dünya markası olmayı başardı Nusret...

Muazzam bir başarı hikayesi:



7 yıl içinde 1 küçük dükkandan milyon dolar cirolar yapan 10 dükkana...

10 çalışandan 1000 çalışana ulaştı...

Dünya çapında yakaladığı şöhret de herkesin malumu...



Kimi zaman eleştirdiğim Nusret’e 7 yıl aradan sonra ilk kez geçen akşam gittim.

Bu adamın kasap falan değil dünya starı olduğunu gözlerimle gördüm.

Dükkanın kapısında kuyruk var, insanlar masa bulabilmek için saatlerce bekliyorlar.

Masa bulanlar üzerine bir de Nusret’le selfie çektirmek için kuyruk bekliyor.

İnsanların ilgisine inanamazsınız...



Gittiğimde Nusret dükkandaydı, Bodrum’dan sabaha karşı gelmişti, uçakta uyuyup sabah sporunu yapmıştı...



Sonra İstanbul’daki dükkanlarını turlamaya başlamıştı.

Akşam da ilk göz ağrısı Etiler Nusret’te işinin başındaydı.

Ayaküstü sohbet de ettik Nusret’le, önce o sordu; “7 yıldır gelmiyorsun dükkanıma, nasıl etler” dedi?

“İtiraf edeyim 7 yıldır kendimi cezalandırmışım” dedim.



Lokum, küşleme, kobe hepsi müthişti...

Ben de hemen Nusret’le ilgili merak ettiklerimi sormaya başladım.

Miami’deki dükkanını önümüzdeki ay açacakmış, ardından New York gelecekmiş...

Sonra da Londra...

“Bu işe başladığımda üç yerde dükkanım olacak; Dubai, New York ve Londra diye yola çıkmıştım... Araya sadece Miami girdi” dedi.

İstanbul’daki turistlerin çoğunun Arap olması gibi Nusret’e gelen müşterilerin çoğu da Ortadoğu’dan gelen turistler...

Ancak Amerikalı, İngiliz müşteriler de hatırı sayılır vaziyetteydi, Nusret “Yakında New York’ta görüşeceğiz” diye uğurluyordu onları...

10 milyon dolara bu reklam olmaz



Nusret’in tuz serpme hareketinin dünyada meşhur olması için Amerikalı bir PR şirketiyle anlaştığı, hatta bunun için 1 milyon dolardan fazla para ödediği iddiaları ortaya atılmıştı.

Nusret’e sordum bunu; “Doğruyu söyle para ödedin mi bu iş için?” diye...

“Abi öyle bir şey mümkün mü? Böyle bir reklam yapılabilir mi 1 milyon dolara? Parayla yapılacak iş değil bu. Bunun böyle olması için bırak 1 milyonu 10 milyon dolar öder insan” dedi...

Sonra da cep telefonundan son tuz serpme görüntüsünü çıkardı.

Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar bayrak yarışında şampiyon olan Amerikalı kadın atletlerin görüntüsü...

Tuz serpme hareketi yaparak şampiyonluğu kutluyorlar birlikte.

Bu salt bae işinin en çok karşılık gördüğü yerlerden biri Amerika gibi duruyor. Bu yüzden Nusret hem New York’ta hem Miami’de 1-0 değil, 3-0 önde başlayacak rekabete...

Çünkü bugüne kadar Arjantin ve Brezilya’yla anılan steakhouse ibresi Nusret’le birlikte Türkiye’ye dönmüş durumda...

Narcos’ta parayla oynamak mümkün mü?



Nusret’in Narcos’un yeni sezonunda oynayacağı haberleri de yer aldı medyada...

Narcos’tan nasıl teklif geldiği de en çok merak ettiğim konulardan biri.

Önümüzdeki haftadan itibaren Narcos’un tanıtımları dönmeye başlayacakmış.

Bu teklif için telefonla ulaşmışlar Nusret’e...

“Ben bir bakayım” demiş önce çünkü Narcos diye bir diziden haberi bile yokmuş.

“Narcos’u etrafıma sordum, meğer herkes biliyormuş bu diziyi. “Deli misin mutlaka oyna” dediler. Ben de baktım Narcos ne diye, gerçekten fenomen bir dizi olduğunu öğrendim.

Sonra buraya görüşmeye geldiler. Anlaştık ve Bogota’ya gittim çekimlere. Orada da Nusret olarak kartele et pişirdim” diye anlattı...

Bunun için de para ödediği idia edilmişti Nusret’in, “Bu işleri bilirsin sen, böyle bir şey mümkün olabilr mi?” diye bana sordu Nusret...

Bir Netflix dizisinin PR çalışmalarına alet olması gerçekten de olacak iş değil.

Escobar’ın ölümünden sonrasını anlatacak dizinin yeni bölümlerinde böyle bir sahne yazmışlar ve bu iş için en iyi isim Nusret diye düşünmüşler.

Telefonundan Bogota’daki çekimleri gösterdi Nusret bana...

Her zamanki gibi güneş gözlükleri gözünde, dizinin oyuncularını başına toplamış poz vermişti kameralara...



"Nusret’in gözlükleri...



Nusret’in bir alametifarikası, beyaz tişörtleri ve hiçbir zaman gözünden çıkarmadığı siyah yuvarlak gözlükleri...

Pek çok benzer gözlüğü varmış ama en sık kullandığı bu modelmiş ve bir taneymiş.

Hatta ünlü gözlük markası, sitesinde Nusret’in fotoğrafına bile yer vererek satışını yapıyormuş bu modellerin.

Ben de Nusret’inkine benzer bir model bulup, akşam yemeği boyunca gözümden çıkarmadım gözlüğü...

Nusret sadece etçi değil, kebapçı hamburgerci olarak da zincirini Türkiye’de hızla büyütüyor.

Bebek’te açtığı hamburgercinin dumanı şikayet konusu olmuştu...

Bağlantıda ufak bir hatadan kaynaklanmış sorun, gelen şikayetler sonrasında hemen düzeltmişler zaten...

Dükkanlarının bacasından mutfağına, garsonundan çöpüne kadar her şeyiyle ilgilenmesi belki de başarısının en büyük sırrı...

Ben yurtdışında iş yapan Türk markalarını her zaman destekleyen biri olarak, Nusret’in de başarısını sonuna kadar destekliyorum.



Hesap ödendi



Buyrun magazin basınında yeni bir dönemi başlatıyorum.

Gittiğim, yazdığım her yerin faturasını “hesap ödendi” diye yayınlayacağım.



Madem hanut meselesi bu kadar çok tartışılıyor medyada, ben kendi adıma böyle bir çözüm buldum...

Nusret’te de 387 lira hesap ödedim... İşte bu da kredi kartı slibi...

İki kadeh şarabı Nusret ısmarladı...