Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, eski çalışanının şantajına uğradığı iddiasıyla şikâyetçi oldu

Nusret Gökçe’nin kendisine çok benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaja maruz kaldığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, geçen günlerde eski çalışanının kendisine şantajda bulunduğunu ileri sürerek şikâyetçi oldu. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Gökçe'nin iddiasına göre, Bahadır G. isimli kişi bunların işletmeciliğini yapan ünlü restoranda güvenlik olarak çalışıyordu. Bir süre sonra işten çıkarılan G., İş Mahkemesinde başvurarak işe iade davası açtı.

Yine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.