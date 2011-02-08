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NUSRET GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NA İNİYOR   ANKARA (A.A)

08 Şubat 2011 17:12

-NUSRET GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NA İNİYOR   ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında önemli rolü olan Nusret Gemisi, 18 Mart 2011 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda yeniden göreve hazırlanıyor. Gemiye, hizmete girişinin ilk kademesi olan Türk Bayrağı/Komutan Flandrası toka etme töreni, Cumartesi günü yapılacak.  Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, TCG Nusret Gemisi'ne (N-16) Türk Bayrağı/Komutan Flandrası toka etme töreninin Cumartesi günü Gölcük Tersanesi Komutanlığında düzenleneceği bildirildi.  Açıklamada, Çanakkale Savaşı'nda üstlendiği hayati rolle Türk ulusunun mukadderatında olduğu kadar dünya ve harp tarihi üzerinde muazzam izler bırakan Nusret Gemisi'nin Türk tarihini gelecek nesillere layıkıyla aktarabilmek amacıyla Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından aslına uygun olarak ''müze gemi'' şeklinde yeniden inşa edildiği belirtildi.  Nusret Gemisi'nin, destan yazarak abideleştiği Çanakkale Boğazı sularında ikinci tarihi görevine 18 mart 2011'de başlayacağı bildirilen açıklamada, Cumartesi günü düzenlenecek olan Türk Bayrağı/Komutan Flandrası toka etme töreninin, geminin hizmete girişinin ilk kademesini oluşturduğu kaydedildi.

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