Nusret'e şiir yazdı: Memleket namını dünyaya saldın, sen bu marifeti kimlerden aldın

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi ev hanımı şair Nurcan Betül Altun (46), sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'ye şiir yazdı. Altun, hemşehrisi Gökçe'ye yazdığı 8 kıtadan oluşan şiiri, tuz dökerken çekilmiş fotoğrafının yanına çerçeveletti. Gökçe'nin Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyüne yaptırdığı külliyeye giden Altun ‘Nusr-et’ adlı şiiri burada okuyup duvara astı.

Nusret Gökçe, anne ve babasının yaşadığı Erzurum'un Paşalı köyüne, 2018 yılında yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan bir külliye yaptırdı. Külliyenin açılışına, AKP Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Nusret Gökçe, annesi Fatma, babası Faik, kardeşleri Uğur ve Özgür Gökçe katıldı. Dualarla açılışı yapılan 'Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi'nin kurdelesini kesen Nusret Gökçe, kestiği kurdele parçasıyla meşhur tuz serpme hareketi yaptı.

Duygulandığım için yazdım

Nusret Gökçe’nin köyüne yaptırdığı külliyeyi geçen yıl ziyaret eden Oltu Havzası halk şairlerinden Nurcan Betül Altun, hemşehrisi Nusret'e şiir yazdı. Yazdığı şiiri külliyenin bahçesinde okuyup, kütüphanenin giriş duvarına asan Altun, "Nusret Bey’in köyüne yaptırmış olduğu külliyeyi gezme amaçlı gelmiştim. Külliyeyi gezerken çok duygulandım, bir şair olarak bu duygularımı dizelere dökmek istedim. Yazdığım şiiri ve Nusret Bey’in resmini çerçeveletip külliyenin duvarına astık" diye konuştu.

Altun'un okuduğu şiiri dinleyenler arasında bulunan Nusret Gökçe'nin annesi Fatma Gökçe, bir yıldır oğlunu görmediğini belirterek, "Şiiri yazanlara çok teşekkür ediyorum. Beni duygulandırdı. Sanki oğlum Nusret’imi görmüş gibi oldum. Kaleminize, yüreğinize sağlık" dedi.

Nurcan Betül Altun'un kalema aldığı 8 kıtalık şiir şöyle;

NUSR- et…

Lıhsor Vadisi’nde gökçedir soyun

Altından kıymetli bilirim boyun

Duydum Avrupa’ya uzanır yolun

İline selam olsun vatandan

Paşalı mahallen tarihte yerin

Çağlayan olmuş akıyor selin

Ecdadın okudum etraflı derin

Ecdadına selam olsun vatandan

Allahu Ekber karşıdan bakar

Lıhsorun Çayı önüne akar

Yazının güneşi ciğeri yakar

Nusret’e selam olsun vatandan

Hıngeli Kuymağı Hasuta aşı

Berdiğin kıymetli lezzetli aşı

Değerli bizde de dağları taşı

Nusret’e selam olsun vatandan

Paşalı vatanda seni yâd eder

Sual et göresimiş evinde peder

Kalmasın bizde de azıcık keder

Pedere selam olsun vatandan

Berdikten överim seni dillerde

Çok bilek yorarsın gurbet ellerde

İnmesin gözüne ömründe perde

Berdiğe selam olsun vatandan

Memleket namını dünyaya saldın

Sen bu marifeti kimlerden aldın

De hele niye uzakta kaldın

Dünyaya selam olsun vatandan

Altunum derim tütsün ocağın

Geçmesin yılların toyluktur çağın

Büyüsün memleket yurdun otağın

Çağına selam olsun vatandan