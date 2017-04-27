"​Nusret dünya çapında tanınmak için 2 milyon dolar ödedi" iddiası

Tuz dökme hareketiyle dünyaca ünlenen Nusret Gökçe'nin gündeme gelmesi için ABD'li bir ajansla anlaştığı iddia edildi. Uçankuş internet sitesinde yer alan iddiaya göre, Nusret bu çalışmalar için 2 milyon dolar harcadı.

Uçankuş’un haberine göre, Nusret, Leonardo DiCaprio'nun Dubai'de Nusret'e gitmesi ve kendisinin 'Narcos' dizisinde rol alması için ciddi ödemeler yaptı.

İtalyan oyuncu Marco Borriello, ünlü şarkıcı Bruno Mars, Golden State Warriors, Galatasaraylı Lukas Podolski, Bayer Leverkusen'de oynayan mili oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, Arsenal’de forma giyen Welbeck, Lyon'un yıldızı Doria ve daha birçok kişinin de tuzlama hareketi yapma karşılığında Nusret’ten ücret aldığı öne sürüldü.