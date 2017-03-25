T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'in 10 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği, Nusaybin İlçesine bağlı kırsal alandaki 10 mahallede 20 Mart günü başlatılan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu

25 Mart 2017 21:02

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 10 mahallede, düzenlenen operasyon nedeniyle 4 gün önce başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin'e bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar Mahallerinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat 07.00 itibari ile yukarıda belirtilen yerlerde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu.

İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden, Nusaybin ilçesine bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar Mahallerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 14.00’dan itibari kaldırılmıştır" denildi.

ETİKETLER

nusaybinsokağa çıkma yasağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24