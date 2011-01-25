-NUSAYBİN'E YENİ SINIR KAPISI NUSAYBİN (A.A) - 25.01.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türkiye ile Suriye arasında yapılacak olan Nusaybin Sınır Kapısı'nın temel atma törenine Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye Maliye Bakanı Muhammed El Hüseyin ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılması bekleniyor. Türkiye ve Suriye arasında 2008 yılında 216 dönüm mayınlı sahanın temizlenmesiyle yapımına başlanan Nusaybin Sınır Kapısı'nın temel atma töreni 29 Ocak'ta yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılacak ve tek gümrük sahası olan, Suriye ile ''Kardeş Kapı'' modeli olarak işletilecek Nusaybin Sınır Kapısının temel atma törenine Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye Maliye Bakanı Muhammed El Hüseyin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile oda başkanları ve çok sayıda işadamının katılması bekleniyor. Nusaybin'de yapılacak temel atma töreni için hazırlıklar son aşamaya gelirken, tek mühürle geçişlerin yapılacağı kapı, ''Kardeş Kapı'' modeli ile Türkiye'nin Ortadoğu'ya daha kolay açılmasını sağlayacağı belirtiliyor. Yapılacak yeni kapının Habur Sınır Kapısı'nın iş yükünü yüzde 50 oranında hafifleteceği, Suriye üzerinden Irak'a geçişlerde ise mesafenin kısalacağı bildirildi. Yeni açılacak kapıdan Suriye üzerinden Irak'ın Musul kentine gidilebilecek. Bu yolun Habur Sınırı'na göre yaklaşık 150 kilometre daha kısa ve daha güvenli bir yol olduğu öğrenildi. Ortadoğu'ya açılan önemli merkezlerden biri olacak kapının, bu yıl hizmete girmesi hedefleniyor.