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Nusaybin'de yeni Mardin karayoluna palmiye ağaçları dikiliyor

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yapımı tamamlanan yeni Mardin karayounda refüje palmiye ağaçları dikiliyor

22 Mart 2018 18:54

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, yapımı tamamlanan yeni Mardin karayounda refüje palmiye ağaçları dikiliyor.
Nusaybin Belediyesi\'nden yapılan yazılı açıklamada, sürücülerin talepleri üzerine karayolunun süslendiği belirtilerek, \"Özellikle sürücülerin şikayetçi olduğu ve yıllarca sahipsiz kalan, bakımsızlıktan neredeyse kullanılamayacak hale gelen Mardin Yolu ana bağlantı yolunda başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Uzun yılların ardından çalışma yüzü gören Mardin yolunda asfalt çalışmalarından sonrası ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor\" denildi. 

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