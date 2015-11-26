Nusaybin’de yasak kaldırıldı, Derik’te ilan edildi

Mardin’in Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının 14'üncü gününde kaldırılmasının ardından Derik'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Derik ilçesinde 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Derik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlçe merkezinin tamamında 25 Kasım 2015 günü saat 24.00'den 27 Kasım 2015 günü saat 12:00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlçe merkezine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.