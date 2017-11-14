Nusaybin'de seyir halindeki minibüs yandı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde seyir halindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Olay, bu akşam saatlerinde Mardin yolu üzeri, Demiryolu mevkiinde meydana geldi. Abdullah Çetin yönetimindeki 07 HDU 25 plakalı minibüs, hareket halindeymen motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü Çetin, motor kısmından yükselen alevleri görünce yolun sağına park ederek araçtan indi. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipleri, alevlere köpüklü suyla müdahale ederek, minibüs tamamen yanmadan yangını söndürdü. Yangında minibüsün motor kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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