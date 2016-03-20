Nusaybin'de şehit olan polis, Kürtçe ağıtlarla uğurlandı

Nusaybin'de, PKK'lıların açtığı ateş sonucu şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Oğuzhan Günaydın, bugün şehir mezağında düzenlenen törenin ardından şehitlikte toprağa verildi. Günaydın'ın annesi Şenay Günaydın, cenaze töreninde "Ben şehit annesiyim. Ben ağlamam. Ben düşmanı sevindirmem. Ben kurban olurum yiğidime. Ben 3 kardeşini daha 3 'ünü de gönderirim. Sen ölmedin beni kandırıyorsun" diyerek Kürtçe ağıt yaktı.

Oğuzhan Günaydın'ın, çiftçilik yapan babası Ali Günaydın'da oğlunun tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Şehit polis Oğuzhan Günaydın'ın 2 ay önce nişanlandığı ve Ramazan Bayramı'ndan sonra evlilik planları yaptıkları öğrenildi. Günaydın'ın, Bingöl'de görevli olduğu, ancak geçici görevle önce Sur'a, ardından da Nusaybin'e gönderildiği öğrenildi. 4 gün önce Nusaybin'e giden Oğuzhan Günaydın'ın, PKK'lıların açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı, daha sonra hastanede şehit olduğu ifade edildi.

Kürtçe ağıtlar yakıldı

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı cenaze törenin de, Kürtçe ağıtlar yakıldı. Şehit polis memuru Oğuzhan Günaydın'ın cenazesi şehitliğe götürülürken, kardeşi Batuhan, tabutun yanında şehitliğe kadar eşlik etti.

Annesi, nişanda giydiği takım elbiseyi tabutun üstüne koydu

2 ay önce nişanlanan Oğuzhan Günaydın'ın, nişan töreninde giydiği takım elbiseyi mezarlığa getiren anne Şenay Günaydın ile teyzesi, tabutun üzerine elbiseyi koyarak ağladı. Bu sırada anne ve teyze sinir krizi geçirerek bayıldı, bunun üzerine anne ve teyzeye sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit polis memuru Oğuzhan Günaydın'ın cenazesini Malatya Müftüsü Ümit Çimen kıldırdı. Cenaze namazının ardından ,şehir mezarlığı içinde bulunan şehitlikte toprağa verildi.