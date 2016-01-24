Nusaybin'de polis aracına saldırı; ev ve işyerleri zarar gördü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lılar tarafından polis aracına yönelik patlayıcılı saldırı düzenlendi. Olayda 1 TIR yandı, çok sayıda ev ve iş yerinde meydana geldi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Nusaybin’de Kışla Mahallesi'nde polis aracının geçişi sırasında PKK'lıların yola yerleştirdiği patlayıcı infilak etti. Kışla Mahallesi Işık Önder Caddesi'ndeki Petek Sokak'ta bulunan Öğretmenevi yakınlarında gece yarısı bir polis aracının geçişi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çatışma çıkarken, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye, bölgede yanan TIR'a müdahale edip söndürürken, patlama ve çatışma sonrasında birçok ev ve işyerinde hasar meydana geldi.

Patlamanın, PKK'lıların yola döşedikleri patlayıcıyı polis aracı geçerken infilak ettirdiği belirtilirken, olayda can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.