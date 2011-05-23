-NUSAYBİN'DE PATLAYICI BULUNDU NUSAYBİN (A.A) - 23.05.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinin 34. kilometresinde teröristlerce 12 kilogramlık tüplere yerleştirilmiş 36 kilogram patlayıcı bulundu. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin-Cizre karayolunun 34. kilometresindeki Söğütlü köyü mevkisinde bulunan Söğütçay Köprüsü altında arama yapıldı. Ecel ve Hasar adlı eğitimli köpeklerin de katıldığı aramada, köprü altında 12 kilogramlık 3 tüp içerisine yerleştirilmiş 36 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi. Yapılan inceleme sonucu köprünün altına yerleştirilen uzaktan kumandalı patlayıcıların sinyal kesici jammer cihazlarından etkilenmemesi için kumandasının kablo uzatılarak mesafenin dışına çıkarıldığı belirlendi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinden sonra Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba imha uzmanları, patlayıcıları kontrollü bir şekilde imha etti. İmha edilen patlayıcılar 1,5 metre genişlik ve 2,5 metre derinliğinde bir çukur oluşturdu. Patlayıcıların imhası sırasında Nusaybin-Cizre karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.