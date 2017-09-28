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Nusaybin'de otomobilin altında kalan çocuk yaralı kurtuldu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Nusaybin İlçesi'nde bir otomobilin altında kalan 7 yaşındaki Yusuf Güneş'in yaralı kurtulduğu kaza anı güvenlik kameraları ile kaydedildi

28 Eylül 2017 13:03

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Nusaybin İlçesi\'nde bir otomobilin altında kalan 7 yaşındaki Yusuf Güneş\'in yaralı kurtulduğu kaza anı güvenlik kameraları ile kaydedildi. Aracın sol ön lastiğinin üstünden geçtiği Güneş\'in tedavisi Nusaybin Devlet Hastanesinde sürüyor. 
Nusaybin’de seyyar tabla üzerinde simit ve tatlı satan babası Yılmaz Güneş ile birlikte ilçe  merkezindeki Lozan Caddesi\'nde yolun karşı tarafına geçen 7 yaşlarındaki Yusuf Güneş, o sırada dönüş yapan bir aracın altında kaldı. Aracın ön sağ lastiği üzerinden geçen Yusuf\'u aracın altında gören babası ve çevredekiler koşarak onu çıkarmaya çalıştı. Ağır yaralanan Güneş, aynı otomobile Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Güneş buradaki tedavi ardından ambulans ile Kızıltepe İlçesi\'ndeki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Ameliyat ardından Yusuf Güneş hayati tehlikeyi atlatı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları ile görüntülenirken Yusuf Güneş\'e otomobili ile çarpan sürücü yakalanırken ifadesinin alınması ardından savcının bilgisi ile serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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