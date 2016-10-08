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Yaşam

Nusaybin'de LPG yüklü tanker patladı

Yangın nedeniyle Kızıltepe-Nusaybin karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, yangın sonrası tanker kullanılmaz hale geldi

08 Ekim 2016 18:22

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden geçen İpek Yolu üzerinde, sürücüsünün adı ve plakası belirlenemeyen LPG yüklü bir tanker, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Alevler, kısa sürede sızan LPG gazıyla buluşmasıyla tanker saniyeler içerisinde patlarken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

DHA'nın haberine göre, Kızıltepe'den gelerek Nusaybin yönüne giden ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen LPG yüklü bir tankerin lastikleri Kumlu Mahallesi yakınlarında patladı. Patlama sonucu jantın mucur il sürtünmesinden çıkan alev, kısa sürede tankerin tamamını kapladı. Alev alan tankerin şoförü hızla aracı terk ederken, alev alan araç kısa bir süre sonra büyük bir gürüldü ve şiddetle patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan LPG tankerine müdahale ederek, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın nedeniyle Kızıltepe-Nusaybin karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, yangın sonrası tanker kullanılmaz hale geldi.

LPG yüklü tankerin yangın sonucu patlaması, çevredeki köylerde bomba yüklü araç paniğine yolaçtı. LPG yüklü tankerin yangın sonucu patlamasıyla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

 

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