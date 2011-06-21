-NUSAYBİN'DE KARDEŞ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI (FOTOĞRAFLI) NUSAYBİN (A.A) - 21.06.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde üvey kardeşler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde oturan Aktaş ailesine mensup üvey kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Bedrettin Aktaş (39), Nizamettin Aktaş (36), Aydın Aktaş (29) ve Aynur Aktaş (28), yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aydın Aktaş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.