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NUSAYBİN'DE İKİ DİLLİ TABELA SÖKÜLDÜ NUSAYBİN (A.A)

02 Mayıs 2011 23:15

-NUSAYBİN'DE İKİ DİLLİ TABELA SÖKÜLDÜ NUSAYBİN (A.A) - 02.05.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Nusaybin İlçe Başkanlığı'nın Türkçe-Kürtçe tabelası söküldü. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi Mektep Sokakta bulunan BDP İlçe Başkanlığı'na gelen güvenlik güçleri, Kürtçe tabelanın siyasi partiler tüzüğünün 2822 sayılı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle sökülmesini istedi. Polis, Nusaybin Cumhuriyet Savcılığının talimatını parti yetkililerine gösterdikten sonra tabelayı söktü.

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