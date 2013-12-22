Nusaybin'de gerginlik

BDP Mardin İl Başkanlığı tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türkiye-Suriye sınırına örülen duvarın protesto edilmesi amacıyla yapılan miting ve yürüyüş sırasında olaylar çıktı.

DHA'dan Ahmet Akkuş'un haberine göre, miting sırasında bir grubun sınırdaki tel örgüleri sökmeye çalışması üzerine polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Göstericilerin de taş ve molotof kokteyleri ile karşılık verdiği olaylar bazı cadde ve sokaklarda devam ediyor.

Nusaybin ilçesinde Türkye-Suriye sınırına örülen duvarı protesto etmek için BDP 'nin düzenlediği miting için Abdulkadir Paşa mahallesi Şirin bulvarında toplanan ve aralarında BDP Milletvekilleri Ayla Akat Ata ile Erol Dora'nın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi Yeşilkent mahallesine kadar yürüdü.

Mitani kültür merkezi önünde yapılan miting sırasında PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı ve PKK ile Abdullah Öcalan'ın posterlerinin taşındığı görüldü.

BDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata konuştuğu sırada miting alanından ayrılan bir grup gösterici, sınırdaki tel örgüleri sökmeye çalıştı. Önce gruba sınır hattında bulunan bir toma aracı tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Göstericilerin de taş, molotof kokteyli, ses bombaları ve havai fişeklerle karşılık vermesi ile çatışma çıktı.

Miting alanındaki bazı gruplarında katıldığı olaylar sırasında bir çocuğun gözaltına alınmasını görüntülemek isteyen basın mensupları da polisler tarafından engellendi. Suriye sınırında yapılan duvarın protesto edilmesi amacıyla gerçekleştirilmek istenen miting tamamlanmadan biterken, sınır hattında başlayan gösterici-polis çatışması bazı cadde ve ara sokaklarda devam ediyor.