Nusaybin'de çatışma; 1 polis şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılarca düzenlenen saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı.

Habertürk'te yer alan göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde teröristlerce polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda bir polis şehit düştü.

Polislerin karşılık vermesi üzerine bölgede çatışma çıktı. Saldırının ardından başlatılan operasyon sürüyor.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin'de 07.30 sıralarında Cizre istikametinden Nusaybin'e geçmek isteyen bir kargo firmasına ait minibüsün arama noktasındaki güvenlik güçleri tarafından durdurulmak istendiği belirtildi.

Araçtan güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, çatışmada 2 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği, 1 PKK'lının ise ağır yaralı ele geçirildiği bildirildi.

Çatışmada yaralanan 1 polis memurunun, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerinde ve araçta yapılan aramada, 2 M-16 marka piyade tüfeği, 3 kalaşnikof, 1 tabanca, 4 el bombası, 18 şarjör ve 3 dürbün ele geçirildi. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu alçakça saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Emniyet mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensuplarıyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

Öte yandan, saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonda 5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Saldırıyla ilgili etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'e yükseldi.