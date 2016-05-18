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Nusaybin'de çatışma; 1 asker daha şehit oldu

Nusaybin'de operasyonlar, 14 Mart'tan bu yana sürüyor

18 Mayıs 2016 14:57

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir asker daha şehit oldu.

Nusaybin'de PKK'lılarca açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Atmaca-7 Operasyonu" sürüyor. Yenişehir Mahallesi'nde PKK'lıların açtığı ateş sonucu bir asker ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

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