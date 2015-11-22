Nusaybin'de 9 gündür süren sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Nusaybin'de 9 gündür süren sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak kaymakam ile görüşen HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yasağın 3-4 gün daha sürme durumunun olduğunu söyledi. Sancar, "Masaya geri dönülmesi gerekiyor. İmralı kapıları açılmalı ve görüşmeler tekrar başlamalı" dedi.



DİHA'de yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağına ilişkin kaymakam ile görüştü.

İlçeye giden CHP'li Tanrıkulu, Nusaybin yolu üzerinde bulunan Aydınlar Tesisleri'nde ilk olarak 3 gündür açlık grevinde olan Sancar ile görüştü. Ardından Sancar ve Tanrıkulu, Nusaybin Kaymakamı Murat Sarı ile 15 mahallede devam eden sokağa çıkma yasağı üzerinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Tanrıkulu, yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, 9 gündür devam eden sokağa çıkma yasağının 3-4 gün daha devam etme durumunun olduğunu ifade etti.



Tanrıkulu: Hükümet düşmanlıktan vazgeçmeli

Savcılık tarafından herhangi bir soruşturma yürütülmediğini ve buna ilişkin bir bilgiye ulaşmadıklarını belirten Tanrıkulu, "Türkiye'nin Kürt meselesi böyle çözülmez. Burada aldığımız bilgilere 6 yurttaş ateşli silahla 1 yurttaşımız da hastaneye ulaştırılmadığı için yaşamını yitirdi" dedi. Tanrıkulu, hükümetin Kürt halkına yönelik düşmanlıktan vazgeçmesi gerektiğini ifade ederek, "Burada sivil halkla mücadele ediliyor. Nusaybin halkı çok bedel ödedi. Türkiye bu yöntemden çok çekti" diye konuştu.

'Nusaybin'de 60 bin yurttaş hapsedildi'





Ankara'nın siyasetle bu konuyu çözüme kavuşturacağına halkın inancının kalmadığını söyleyen Tanrıkulu, "Bölgede böyle bir inanç kalmadı. Türkiye'nin Kürt meselesini çözme iradesini hep birlikte göstermeliyiz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin batısında Kürdistan'da yaşananlara karşı inanılmaz bir sessizlik olduğunu dile getiren Tanrıkulu, "Nusaybin'de 60 binden fazla yurttaş hapsedilmiş durumda. Halklar arasında duyarsızlık ve kopuş yaratılmış durumda. Nusaybin çok bedel ödedi fakat yenilmedi. Bizlerde bir an önce insani duyarlılığımızı harekete geçirmeliyiz" dedi.



Sancar: Ölümlerin artmasından endişeliyiz



HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise, Nusaybin'de belirli mahallelerde gün içerisinde kaldırılan sokağa çıkma yasağının ardından gerçekleştirdikleri ziyaretleri aktararak, "Durum tahmin edildiği gibi hiç hoş değil. Mahalleler çöp içerisinde ve doğal olarak burada bir sağlık problemi oluşma ihtimali çok yüksek. Yasaktan sonra ölümlerin artmasından endişe ediyoruz" diye belirtti.



'İmralı kapıları açılsın'



Sancar, yasağın devam ettiği mahallelerde ise yığınak yapıldığına söyleyerek, "Yasağın kalkmadığı mahallelere yoğun operasyonlar yapılacağını gözlemledik. Operasyonların kime yapılacağı merak konusudur. Siviller öldürüldü. Sokağa çıkma yasağının tümden kaldırılması gerektiğini söyledik. Daha fazla ölümlere yol açacak sebepler şartları tahrip eder. Burada yangının büyümesi başka yerleri de etkiler. Bu yöntemler birlikte yaşama şartlarını tahrip ediyor" dedi.



Müzakere masasına geri dönülmesi gerektiğine işaret eden Sancar, "Masaya geri dönülmesi gerekiyor. İmralı kapıları açılmalı ve görüşmeler tekrar başlamalı" diye konuştu.