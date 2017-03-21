Nusaybin'de 10 köyde sokağa çıkma yasağı

Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı 10 köyde operasyon başlatılacağı duyuruldu. Operasyon öncesi köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

DHA'da yer alan habere göre, Mardin Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“İlimiz Nusaybin İlçesine bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar Mahallerinde faaliyet Yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat: 07.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar Mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.”