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Nusaybin'de 1 polis daha şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan müşterek operasyon sürüyor

17 Nisan 2016 18:40

Mardin in Nusaybin ilçesinde PKK'lıların yola tuzakladığı patlayıcı infilak etti; bir polis şehit oldu, üç polis yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ilçede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, PKK'lıların yakalanması, tuzaklanan patlayıcıların imhası, açılan çukurların kapatılması ve kurulan barikatların kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan müşterek operasyon sürüyor. 

Güvenlik güçlerince Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda PKK'lılar tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 polis memuru ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı polislerden biri müdahaleye rağmen şehit oldu.

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