-NUSAYBİN GÜMRÜK KAPISI'NIN TEMELİ ATILDI MARDİN (A.A) - 26.02.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Nusaybin Gümrük Kapısı modernizasyonu konusunda müteahhitle görüştüğünü belirterek, çalışmaların 6 ayda bitirileceğini söyledi. Gümrük Müsteşarlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde, yap-işlet-devret modeli ile yapılması planlanan Türkiye'nin ilk ortak gümrük kapısının temel atma töreni, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirildi. Bakan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, ''Nereden nereye...'' dedi. Bu sözün boşuna söylenmediğini, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ziyaretiyle Suriye tarafının 58 yıl aradan sonra Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Yazıcı, bunun AK Parti iktidarında olduğunu belirtti. Akrabalıklar, dostluklar, komşuluk hukuku olduğunu ancak kapıların kapalı olduğunu, ziyaretler yapılmadığını kaydeden Yazıcı, Türkiye'nin sorunlarına bir bir el attıklarını, çözüm yoluna koyduklarını, ülkenin komşularıyla olan hukukunu hem komşuluk hem kardeşlik hukukunu gözeterek sorunları tasfiye ettirdiklerini, düzene koyduklarını, bunu hep birlikte yaptıklarını anlattı. Türkiye'nin artık bölgesinde bulunduğu her yerde önemli bir aktör konumunda bulunduğunu, bunu kardeşleriyle birlikte yaptığını, ancak bugüne kadar çok zaman kaybedildiğini dile getiren Yazıcı, ''İlişkilerimizi çok daha tempolu hale getirmeliyiz ki bu zaman kaybını telafi edelim'' dedi. -GÜMRÜĞÜN HEDEFİ...- Türkiye'nin her alanda olduğu gibi gümrük alanında da kapılarını bir plan dahilinde tek tek yenilediğini belirten Yazıcı, gümrüğün hedefini, ''ticareti kolaylaştırmak, yasa dışı geçişlere engel olmak'' şeklinde özetledi. Bunları yaparken üç önemli kavramı gözettiklerini söyleyen Yazıcı, bunların da ''güvenlik, özgürlükler ve gümrük işlemlerinin ticaret erbabına maliyet artışı getirmeden seri şekilde faaliyetlerini sürdürmelerine imkan verecek zemini hazırlamak'' olduğunu, çalışmalarında hep bu dengeyi gözettiklerini anlattı. Yazıcı, gümrüklerle ilgili işlemleri oluştururken, hizmet ünitelerini yeniden yapılandırırken, bu kavramları gözeterek çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Yazıcı, Türkiye'nin kapılarını yenileyerek gümrük hizmetlerini çağdaş bir anlayışa kavuşturduğunu, teknolojiyi yoğun şekilde kullanarak risk değerlendirmelerini güveniliği sağlayacak biçimde gerçekleştirme sürecini devam ettirdiğini belirtti. -KOMŞULARLA ORTAK GÜMRÜK KAPILARI- Bakan Yazıcı, Türkiye'nin sadece Suriye ile değil yöredeki diğer komşular İran, Gürcistan, Azerbaycan, Nahçıvan ile de ortak gümrük kapısı yapma konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bugün Nusaybin'in temelinin atıldığını, Akçakale'nin, Karkamış'ın temelinin de atılacağını kaydeden Yazıcı, 2010 rakamlarına göre 2,5 milyar dolar olan ticaret hacmini birkaç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye-Suriye sınırında 6 kara hudut kapısı, 3 demiryolu hudut kapısı bulunduğunu belirten Yazıcı, bu kapıların bir bir yenilendiğini kaydetti. -6 AYDA BİTECEK- Nusaybin Gümrük Kapısı modernizasyonu konusunda müteahhitle görüştüğünü, yükleniciye sözleşmede bu ünitenin yapımı için bir yıl süre öngörüldüğünü, müteahhidin 30 Ağustos 2011'de bitireceğini söylediğini aktaran Yazıcı, ''6 ayda bitirecek'' dedi. Yazıcı, tören hazırlıklarıyla birlikte kapının hizmete açılışının 15 Eylül 2011'de yapılabileceğini ifade etti. Türkiye'nin değiştiğini, potansiyelini insanların huzuru, güvenliği, esenliği için verimli şekilde kullandığını, Türk insanının komşularıyla sorunlarını tasfiye etmek suretiyle geleceğe ümitle baktığını kaydeden Yazıcı, ticaret erbabının bu kapılardan daha sağlıklı, nakliyecilerin daha güvenli şekilde geçeceğini, devletin de vergilerini etkin şekilde toplayarak risk değerlendirmelerini güven ölçütü gözeterek yapıp, çok daha kaliteli hizmet sunulacağını anlattı. İki ülke yetkililerinin Nusaybin Ortak Gümrük Kapısı'na ilişkin protokolü imzalamasının ardından kapının temeli atıldı.