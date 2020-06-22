Nusaybin Belediyesi Eski Eş Başkanı Kaya’ya 16 yıl hapis cezası

Görevden alınarak yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Nusaybin Belediyesi Eski Eş Başkanı Sara Kaya’nın yargılandığı davada mahkeme, Kaya'ya 16 yıl hapis cezası verdi. HDP karara, "Sara Kaya’ya verilen hukuk dışı kararı kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 Ocak 2017 tarihinde evine yapılan baskınla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve yerine kayyım atanan Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Sara Kaya'nın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Kaya, tutuklu bulunduğu Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma', 'örgüt üyeliği' iddialarından yargılanan Kaya için mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi.

HDP: Sara Kaya’ya verilen hukuk dışı kararı kabul etmiyoruz

HDP, Nusaybin Belediyesi Eski Eş Başkanı Sara Kaya'nın 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına kararına tepki göstererek, "Sara Kaya’ya verilen hukuk dışı kararı kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, HDP’li belediye başkanları ve meclis üyeleri hakkında "hayal ürünü soruşturma ve kovuşturmalar" başlatıldığına dikkat çekilerek, "30 Mart 2014 yerel yönetimler seçimleri sonrası 93 DBP’li belediye eş başkanı tutuklanmış, 84 belediyeye kayyım atanmıştır. Yine 31 Mart seçimlerinden bu yana 45 HDP’li belediyeye kayyım atanmış, 22 belediye eş başkanımız tutuklanmıştır. Sara Kaya’ya ceza verilen dosya da, tamamı uydurma iddia ve delillerle dolu olup şuan işkence ve yağma suçlaması ile tutuklu olan dönemin Nusaybin TEM Şube Amiri Ünal Uyar eliyle hazırlanmıştır" denildi.