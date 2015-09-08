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Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya, görevden alındı!

Kaya 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanmıştı

08 Eylül 2015 14:39

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanan Belediye Eş Başkanı Sara Kaya, Mardin Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen tebligatla görevinden uzaklaştırıldı.

Kaya, Nusaybin ilçesinde 31 Ağustos’ta özyönetim gerekçe gösterilerek 'örgüt üyesi olması' iddiasıyla tutuklanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, belediyeye gönderilen kararda şunlar denildi:

“Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ iddiasıyla 31.08.2015 tarihinde ilimiz Nusaybin İlçe Belediye Başkanı Sara Kaya tutuklanmıştır. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince Belediye Meclisi'nin 10 gün içinde Meclis Birinci Başkanı Vekilinin, bulunmaması durumunda Meclis İkinci Başkanı Vekilin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Belediye Başkan vekili seçilmesi gerekmektedir. Kaymakamlığımızca ilgili belediyeye duyurularak, gerekli işlemlerin acilen yapılması ve kararın valiliğimize gönderilmesini rica ederim.”

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