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Nurtepe'de helikopter destekli polis operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipler, Nurtepe'de helikopter ve özel harekat ekiplerinin de desteklediği bir operasyon yaptı

18 Mayıs 2018 09:34

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü \'ne bağlı polis ekipler, Nurtepe\'de helikopter ve özel harekat ekiplerinin de desteklediği bir operasyon yaptı.
 
İstanbul polisi başta Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi olmak üzere bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri destek verirken polis helikopteri de havadan destek verdi. Girilen adreslerden biri de Nurtepe Mahallesi Deniz Sokak\'taki bir bina oldu. Çok sayıda polis ekibinin girdiği binada arama ve gözaltı işlemi yapılırken,  operasyonun içeriği konusunda bilgi verilmedi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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