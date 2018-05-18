NURTEPE'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü \'ne bağlı polis ekipler, Nurtepe\'de helikopter ve özel harekat ekiplerinin de desteklediği bir operasyon yaptı.



İstanbul polisi başta Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi olmak üzere bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri destek verirken polis helikopteri de havadan destek verdi. Girilen adreslerden biri de Nurtepe Mahallesi Deniz Sokak\'taki bir bina oldu. Çok sayıda polis ekibinin girdiği binada arama ve gözaltı işlemi yapılırken, operasyonun içeriği konusunda bilgi verilmedi.



Görüntü Dökümü:

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-Operasyon düzenlenen bina

-Özel Harekat polislerinin çevre güvenliği alması

-Silahlı sivil polisler

-Genel ve detay görüntüler

