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Nurtaç Canan'ı öldürmeye çalışan Ragıp Canan tutuklandı

20 Haziran 2020 18:17

İstanbul Zeytinburnu’nda ayrılmak istediği eşi Nurtaç Canan'ı silahla vurarak yaralayan Ragıp Canan, kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla çıkarıldığı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimligi'nde tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. 

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