Nurtaç Canan'ı öldürmeye çalışan Ragıp Canan tutuklandı

Zeytinburnu'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaralayan Ragıp Canan, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Metris Cezavi'ne gönderildi.

4 Haziran'da kendisinden boşanmak isteyen eşini yaraladıktan sonra kaçan ve dün akşam gözaltına alınan Ragıp Canan emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Ragıp Canan, Nurtaç Canan'ın 23 yıllık eşi olduğunu, 1 Haziran’da eşiyle iş meseleleri nedeniyle tartışmaya başladıklarını, bu tartışmada elinde bulunan çaydanlığın yanlışlıkla eşinin koluna ve üzerine döküldüğünü, bu olayda bir kastının olmadığını ileri sürdü.

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli Ragıp Canan, tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ragıp Canan'ın "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

23 yıldır evli olduğu ve boşanmak istediği eşinden sürekli şiddet gören Nurtaç Canan, eşinin silahıyla vurulduğu gece kanıyla “Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” diye yazmıştı.