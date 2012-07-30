Nurseli İdiz iddialara yanıt verdi

Çeşme’de öğle saatinde rakı içerken görüntülenen ve ayakta duramayınca garsonların yardımıyla yürüyebilen Nurseli İdiz, beş parasız sokakta kaldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

İddialar üzerine konuşan Nurseli İdiz, “Çökmemiş olmak için daha ne yapmak gerek bilmiyorum” diyerek tepkisini gösterdi.



İdiz, “10 ay önce dizi çektim. ‘Koca Sinan’ oyununda oynadım. Şimdi film çekiyorum. Sonra tekrar Tiyatro Kedi’nin oyununda rol alacağım. Benim bipolar diye hastalığım var. Bu tetiklendiği zaman beni alkolü kötü kullanmaya yöneltebiliyor. Moralim bozuksa, ya da bir şeye takıldıysam gidiyorsun 2 gün boyunca içiyorsun, sonra 1-2 ay hiç içmeyebiliyorsun. Bu değişik bir hastalık ama o gün ne çevremdeki birini rahatsız ettim, ne başka bir taşkınlık yaptım. Tek başıma içiyorum. Kovuldu dedikleri Sesil Otel’in sahibi Hüsran benim arkadaşım, ‘Gel biraz toparlan öyle gidersin’ dedi. Ne otelden kovulması, taksiyle gitmek de istemedim. Her zaman Kamil Koç’la yolculuk yapıyorum. Niye 1500 TL vereyim de taksiyle döneyim?” dedi.

İdiz’in kaldığı Sesil Otel’in sahibi Hüsran Akıllıoğlu’ysa, “Nurseli benim kaç yıllık arkadaşım, devamlı müşterim olarak da kalacaktır. Otelden kovuldu yalanını ortaya atanları şiddetle kınıyorum. Ödediği para da ortadadır. Çekimi olduğu için kendisi ayrıldı. Nurseli gibi bir hanımefendiye çok ayıp edildi. Nurseli Hanım alkol aldığında da dengesini çok iyi bilir” diye konuştu.