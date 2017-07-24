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Nuriye ve Semih'e destek eyleminde gözaltına alınanlardan 57'si serbest

Dün polis müdahalesinde 72 kişi gözaltına alınmıştı

24 Temmuz 2017 16:46

Cezaevinde tutuklu bulunan kanun hükmünde kararname (KHK) ile mesleklerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevi'nin 138'inci gününde Ankara'da destek eylemi yapmak isteyenlerden gözaltına alınan 72 kişiden 57'si serbest bırakıldı.

DİHA'nın haberine göre açlık grevleri 138’inci güne giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin kabul edilmesi için dün Ankara'da buluşanların Güvenpark’a geçişine izin vermeyen polis, “İşimizi geri istiyoruz” eylemleri de dahil olmak üzere tüm gün gerçekleştirdiği müdahalelerde 72 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Zeynep Danacı’nın kolu kırılırken, işkence sağlık muayenesinde de sürdü. Gözaltına alınanların bir kısmı, sağlık kontrolü için götürüldükleri Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde ters kelepçeli halde yerlerde sürüklendi.

57 kişi serbest

Polis müdahalesinde gözaltına alınan 72 kişiden 57'si işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Aralarında Yüksel direnişçisi ihraç edilen kamu emekçisi Nazife Onay ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) avukatların da olduğu 15 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından TEM Şube’ye götürüldü.

Dün geceden bu yana TEM Şube’de bekletilenlerin isimleri şöyle: Nazife Onay, Av. Barkın Timtik, Av. Ebru Timtik, Av. Aysegül Çağatay, Saniye Erenler, Sibel Göktaş, Nursel Güvendir, Fatma Kılıçaslan, Tülay Korkutan, Buket Yılmaz, Kenan Akbaba, Celal Ertürk, Engin Karataş, İlhan Kaya ve Tayfun Yıldırım.

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